Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Das Schauspiel, das uns die Briten in Sachen Brexit derzeit bieten, übertrifft an Spannung jedes shakespearesche Drama, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Nachdem Theresa May mit der zweiten Abstimmung über ihren Austrittsdeal mit der EU in dieser Woche erneut krachend gescheitert sei, habe das Parlament am gestrigen Mittwoch "No" zu einem No-Deal gesagt. Damit sei klar, dass eine eher knappe Mehrheit von 321 zu 278 Stimmen keinen ungeordneten EU-Austritt wolle und zwar zu keinem Zeitpunkt! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...