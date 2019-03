Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Speed Queen®, der Weltmarktführer bei der Kompletteinrichtung von Waschsalons, hat die Kundenzufriedenheit neu definiert. Das Unternehmen, das auf der ganzen Welt präsent ist, hat in Warschau seinen 500. Speed Queen-Waschsalon eröffnet und damit einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte erreicht.



"Die 500 Speed Queen-Stores revolutionieren das Konzept der SB-Wäscherei in Europa", sagte Marco Treggiari, Direktor für Speed Queen-lizenzierte Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. "Ihr Design, ihre einzigartige Wasch- und Trockenleistung, ihr Komfort und ihre Eleganz tragen dazu bei, die Vorstellung von unordentlichen und schmutzigen Orten in elegante Räume zu verwandeln, die Kunden gerne besuchen und bei denen die Unternehmer stolz darauf sind, sie zu besitzen."



Der Standort in der Wlodarzewska-Straße ist schon der neunte Waschsalon mit Speed Queen-Branding, den der Unternehmer Jazek Zilinsky besitzt. Das macht ihn zu einem der größten Eigentümer unter der Marke Speed Queen.



Der Shop bietet eine erstklassige Atmosphäre und ein perfektes Styling. Ein zentrales Zahlungssystem bietet dem Kunden angenehmen Abwicklungs-Komfort. Wie in allen Speed Queen-Waschsalons verfügt auch der von Zilinsky über schnelle und effiziente Speed Queen-Waschmaschinen mit einer Kapazität von 14 bis 24 kg und drei robuste 14-kg-Wäschetrockner. Diese bewährte Ausstattung garantiert qualitativ hochwertige Waschergebnisse und die Kunden können ihre Wäsche in viel kürzerer Zeit erledigen als zu Hause. In Polen erreicht Speed Queen heute mehr als 50 % des expandierenden Marktes für Waschsalons.



"Das Wissen und die Unterstützung des Teams von Speed Queen waren von entscheidender Bedeutung für den Erfolg hier und an unseren anderen Standorten", sagte Zilinsky. "Vom Shop-Konzept und Design über die richtige Maschinen-Ausstattung und deren Qualität - dieses Konzept enthält alle Elemente, um diese Branche zu verändern und den Investoren die Chance zu bieten, ihre Märkte zu dominieren."



Weitere Informationen zu Speed Queen sowie zu den Möglichkeiten, einen eigenen Waschsalon mit Speed Queen-Marke zu eröffnen sowie zur Suche des nächstgelegenen Speed Queen-Salons finden Sie unter www.speedqueeninvestor.com



Über Speed Queen - Speed Queen bietet Eigentümern von SB-Waschsalons eine Vielzahl innovativer und zuverlässiger gewerblicher Waschschleuder-Maschinen, Trockner und weiterer Ausstattung. Als führendes Unternehmen der Branche ist Speed Queen bestrebt, seine Marktexpertise zum Wachstum der Branche der Selbstbedienungs-Wäschereien zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, bietet das Unternehmen diverse Speed Queen Financial Services an, also Finanzierungs-Unterstützungen, die eine Reihe stabiler, langfristiger Kapitallösungen speziell für die Wäschereibranche bieten. Die Marke gehört zum Unternehmen Alliance Laundry Systems LLC mit Hauptsitz in Ripon, Wisconsin, USA, dem weltweit führenden Hersteller von gewerblichen Wäschereimaschinen und Anbieter von Dienstleistungen für gewerbliche Wäschereien, Wäschepflegezentren in Wohnanlagen und für Wäschereiabteilungen in Gewerbeobjekten.



