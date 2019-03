marktEINBLICKE um 12: DAX gibt Gewinne wieder ab, Lufthansa-Aktie im Tiefflug

Am Donnerstag wagte der DAX einen kurzen Ausflug in die Gewinnzone, allerdings meldeten sich relativ schnell die Marktunsicherheiten wie das anhaltende Brexit-Chaos zurück, so dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Nachmittag Kursverluste zu beklagen hatte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 11.560 MDAX +0,2% 24.915 TecDAX +0,1% 2.652 SDAX +0,3% 10.830 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.328

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Im Gegensatz dazu landet die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) nach enttäuschenden Zahlen der Kranich-Airline am Indexende. In der zweiten Reihe sorgt wiederum MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) für Furore.

Den vollständigen Artikel lesen ...