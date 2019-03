Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Axel Springer von 70 auf 62 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Craig Abbott kürzte seine Schätzungen für den Medienkonzern in Anbetracht des trüben Ausblicks. Dies geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor. Das gegenwärtige Kursniveau biete allerdings eine attraktive Dividendenrendite./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-14/12:30

ISIN: DE0005501357