Firmen, welche die Mindestarbeitsbedingungen nicht einhalten,

schaden dem Grossteil der korrekten Betriebe und ihren

Mitarbeitenden. Darum haben die Arbeitgeber- und

Arbeitnehmerorganisationen des Bauhaupt- und Ausbaugewerbes den

Paritätischen Verein Informationssystem Allianz Bau (ISAB) gegründet,

dessen System im März online geht. ISAB stellt für das Bauhaupt- und

Ausbaugewerbe national einheitliche Daten im Bereich GAV-Vollzug auf

eine datenschutzkonforme Art und Weise zentral zur Verfügung. Heute

Donnerstag wurde ISAB erstmals den Medien an einer Pressekonferenz in

Bern vorgestellt.



Das Informationssystem Allianz Bau (ISAB) verbessert und

modernisiert den Vollzug von allgemeinverbindlich erklärten

Gesamtarbeitsverträgen in der ganzen Baubranche. Kernstücke des neuen

Instrumentes für die bessere Durchsetzung der Gesamtarbeitsverträge

sind das ISAB-Portal, die ISAB GAV-Bescheinigung und die ISAB Card.

Mit diesen drei Modulen schafft ISAB die Voraussetzung, dass zum

ersten Mal branchen- und regionsübergreifend Informationen zur

Verfügung stehen, welche Firmen, welchem Gesamtarbeitsvertrag

unterstellt sind, ob sie kontrolliert wurden und ob allfällig

notwendige Nachzahlungen geleistet wurden.



ISAB fördert einen fairen Wettbewerb



«Sie erleben einen historischen Moment, denn wir stellen Ihnen in

der heutigen Pressekonferenz ein Leuchtturmprojekt der Schweizer

Bauwirtschaft vor. Noch nie zuvor haben 13 Branchenverbände zusammen

mit den Arbeitnehmerorganisationen ein vergleichbares Projekt

umgesetzt», erklärte Hans Rupli, Zentralpräsident Holzbau Schweiz und

Präsident des Paritätischen Vereins Informationssystem Allianz Bau

(ISAB), vor den Medien in Bern. «ISAB fördert einen fairen

Wettbewerb, indem die Transparenz über die Einhaltung

gesamtarbeitsvertraglicher Mindestarbeitsbedingungen von Unternehmen

der Bauwirtschaft durch ein Internetportal erhöht wird.» Rupli zeigte

auf, dass ISAB die Rechtssicherheit für öffentliche sowie private

Bauherren und Investoren erhöht, indem diese ihre Bauleistungen an

GAV-konforme Unternehmen vergeben können.



Ein entscheidender Meilenstein



«ISAB ist ein entscheidender Meilenstein, um den Vollzug der

Gesamtarbeitsverträge zu verbessern. Alle paritätischen Kommissionen

zusammen führen jedes Jahr rund 10'000 Kontrollen durch. ISAB macht

diese Informationen für alle Akteure des paritätischen Vollzugs

branchen- und regionsübergreifend verfügbar», erklärte

ISAB-Vizepräsident Nico Lutz, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter

Sektor Bau der Gewerkschaft Unia. «Die Kontrolleure auf der Baustelle

und die paritätischen Kommissionen können so wirksamer

kontrollieren», sagte Lutz.



ISAB Card vereinfacht Baustellenkontrollen



ISAB-Vorstandsmitglied Benedikt Koch, Direktor des Schweizerischen

Baumeisterverbands, zeigte auf, wie genau die neue ISAB Card die

Kontrollen auf der Baustelle vereinfacht. «Der aufgedruckte QR-Code

erlaubt dem Kontrolleur, die Zugehörigkeit von Bauarbeitenden zu

einer Unternehmung und die GAV Konformität dieser Unternehmung

einzusehen», sagte Koch. «Damit ein GAV-unterstellter Betrieb eine

ISAB Card bestellen kann, muss er gewisse Voraussetzungen erfüllen:

So dürfen keine Verstösse mit offenen Forderungen aus einer früheren

Kontrolle vorliegen. Zwingend ist zudem, dass die zuständige

Paritätische Kommission einer Branche und Region explizit für diese

Firma die Freigabe für die Ausstellung von Ausweisen erteilt hat», so

Koch.



ISAB-System in seiner Grösse und Komplexität einmalig



«Das neue ISAB-System ist in seiner Grösse und Komplexität

einmalig für die Schweizer Vollzugslandschaft und bietet zukünftig

eine grosse Chance», betonte ISAB-Vorstandsmitglied Guido Schluep,

Branchenleiter Baugewerbe der Gewerkschaft Syna. «ISAB ist das

einzige Informationssystem, das regions- und branchenübergreifende

Informationen enthält und auf den Erkenntnissen der realen Kontrollen

der angeschlossenen paritätischen Kommissionen basiert», erklärte

Schluep. «Bis heute gab es in mehreren Kantonen in der Romandie im

Bauhaupt- und Teilen des Baunebengewerbes verschiedene Badge-Systeme.

Was aber bisher fehlte, ist eine regions- und branchenübergreifende

Lösung. Diese ist in einem Baumarkt, der immer mehr

gesamtschweizerisch funktioniert, jedoch zentral und genau da setzt

ISAB an», so Schluep.



ISAB startet im März 2019. Die rund 150 paritätischen Kommissionen

in der Schweiz werden in den kommenden Wochen und Monaten ihre

Kontrollinformationen sukzessive einliefern.



Bauherren profitieren von zuverlässigen Informationen



ISAB schafft einzigartige Transparenz für Bauherren. Diese können

sich bei ISAB registrieren lassen und so direkt Zugang zu den

GAV-Bescheinigungen erlangen. Sie profitieren so gleich dreifach: Die

Rechtssicherheit im Zusammenhang mit der Solidarhaftung steigt

deutlich, die Informationen sind einheitlich strukturiert sowie

aussagekräftig wie nie zuvor und der Aufwand für die Firmen sinkt.



Weitere Informationen:



Die Medienmappe zur Pressekonferenz vom 14. März 2019

https://isab-siac.ch/ueber-uns/ank-medien



Kontakt:

Hans Rupli, Zentralpräsident Holzbau Schweiz, Präsident ISAB, Tel.

079 773 72 38, hrupli@hansrupli.ch



Nico Lutz, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Sektor Bau der

Gewerkschaft Unia, Vizepräsident ISAB, Tel. 076 330 82 07,

nico.lutz@unia.ch



Benedikt Koch, Direktor Schweizerischer Baumeisterverband,

Vorstandsmitglied ISAB, Tel. 079 622 09 40, bkoch@baumeister.ch



Guido Schluep, Branchenleiter Baugewerbe der Gewerkschaft Syna,

Vorstandsmitglied ISAB, Tel. 079 777 11 17, Guido.Schluep@syna.ch