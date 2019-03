Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Ukraine finden am 31. März Präsidentschaftswahlen statt, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Erhalte keiner der Kandidaten einen Stimmenanteil von mindestens 50 Prozent, komme es am 21. April zur Stichwahl zwischen den zwei stärksten Kandidaten. Das Rennen sei weiterhin offen, die Umfragen führe derzeit der Komiker Wolodymyr Selenskyj an. Auf Platz zwei und drei würden die ehemalige Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko und Amtsinhaber Petro Poroschenko folgen. Gemein hätten alle drei Kandidaten, dass sie sich pro-europäisch geben und für eine Westbindung der Ukraine aussprechen würden. ...

