London (www.fondscheck.de) - Der Wirtschaftsaufschwung in Europa ist ins Stocken geraten, so die Experten von M&G Investments.Angesichts schwächerer Konjunkturdaten und trüber Aussichten würden sich viele Beobachter wieder vor der "Japanisierung" der Eurozone fürchten, in der Wachstum und Zinsen auf Dauer niedrig bleiben würden. Ein beliebter Lösungsvorschlag: Die Regierungen sollten ihre Haushaltsdisziplin aufgeben und die Konjunktur aktiv ankurbeln - allen voran Deutschland als Europas größte Volkswirtschaft und langjähriger Wachstumsmotor. Bei den aktuell unschlagbar günstigen Finanzierungskosten müsse daher der deutsche Staat, dessen Gläubiger sogar negative Zinsen in Kauf nehmen würden, möglichst viele Bundesanleihen emittieren. Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager des M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund (ISIN LU1531596291/ WKN A2DH9U, A EUR DIS) bei M&G Investments, habe jedoch eine bessere Idee. ...

