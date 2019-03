Im Geschäftsjahr 2018 steigerte Rational AG (ISIN: DE0007010803) die Umsatzerlöse um 11 Prozent oder 76 Millionen Euro auf 778 Millionen Euro (Vj. 702 Millionen Euro).

Damit erfüllt das Unternehmen die unterjährig angehobene Wachstumsprognose von 10 bis 12 Prozent. Nordamerika war mit einer Steigerungsrate von 26 Prozent ein wesentlicher Wachstumstreiber, ebenso trug China überproportional zum fortgesetzten Wachstum bei. Auch die anderen Regionen haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Die Schwäche einiger Fremdwährungen, insbesondere des US-Dollar und der Schwellenländerwährungen lastete negativ auf der Umsatzentwicklung. Währungsneutral lag das Wachstum bei knapp 13 Prozent.

Rational schließt Markenzusammenführung erfolgreich ab

Die Marke Rational schrieb in den letzten Jahrzehnten eine besondere Erfolgsgeschichte und prägte den Combi-Dämpfer-Markt maßgeblich. Auch das noch jüngere VarioCookingCenter(R) begeistert immer mehr Kunden, insbesondere in Europa. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Integration beider Produktgruppen im Vertrieb erfolgreich fortgesetzt. Um das große, weltweite Vertrauen in die Marke Rational und Synergien noch besser zu nutzen, wird das VarioCookingCenter(R) ab 2019 ausschließlich unter der starken Marke Rational und über die Rational-Vertriebsgesellschaften ...

