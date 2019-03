Fortuna Silver Mines Inc. meldete heute die Finanzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018. Den Angaben zufolge beliefen sich die Einnahmen im vierten Quartal 2018 auf 59,6 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 75,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.



Im vierten Quartal 2018 produzierte das Unternehmen 1,94 Mio. Unzen Silber und 12.070 Unzen Gold. Die All-In Sustaining Costs (AISC) je Unze Silberäquivalent beliefen sich laut Daten auf 12,2 USD. Es ergab sich ein Nettogewinn von 2,2 Mio. USD im Dezemberquartal, ein starker Rückgang verglichen mit 34,1 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.



Im Gesamtjahr 2018 belief sich die Gold- und Silberproduktion des Unternehmens auf 54.210 Unzen bzw. 8,89 Mio. Unzen. Die AISC je Unze Silberäquivalent gab das Unternehmen mit 10,6 USD an. Die Einnahmen betrugen 263,3 Mio. USD gegenüber 268,1 Mio. USD im Jahr 2017.



Der Nettogewinn im Gesamtjahr 2018 sank ebenfalls gegenüber dem Vorjahr von 66,3 Mio. USD 2017 auf 34 Mio. USD im Jahr 2018. Der angepasste Nettogewinn lag 2018 bei 38,4 Mio. USD gegenüber 48,7 Mio. USD im Vorjahr.



Die Barmittel des Unternehmens einschließlich kurzfristiger Investments beliefen sich per 31. Dezember auf 163,3 Mio. USD.



