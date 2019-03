Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts025/14.03.2019/13:10) - Die Vogel Communications Group übernimmt alle Rechte an den Regionalmessen LAB-SUPPLY. Die Übernahme und Integration durch das Fachmedium "Laborpraxis" wird zum 2. Januar 2020 erfolgen. LAB-SUPPLY ist ein eintägiges Regionalmessekonzept mit Ausstellungen und Fachvorträgen, das aktuell an sechs alternierenden Standorten Deutschlands stattfindet und 2019 erstmals um den Standort Wien erweitert wird. Das Konzept richtet sich an Labor-MitarbeiterInnen und AnwenderInnen von Laborgeräte- und Analysetechnologien, vor allem aus Industrie, Forschung/Wissenschaft, Hochschulen sowie staatlichen Institutionen. Die Medienmarke "Laborpraxis" ist seit 2015 Medienpartner der Veranstaltungsreihe. "Mit dem Regionalmessekonzept LAB-SUPPLY integrieren wir eine Marke, die bereits über ein hohes Renommee in den Branchen Labor, Analytik und Life Sciences verfügt und die unser bestehendes Portfolio in diesen Märkten sehr gut ergänzt", so CEO Matthias Bauer: "Diese Akquisition bildet einen Baustein unserer Wachstumsstrategie Vogel 2022 für das Geschäftsfeld Events. Als umfassender Dienstleister für Fachinformationen ist die Face-to-face-Kommunikation ein essentieller Bestandteil unserer Medien- und Kommunikationsarbeit." Gerd Kielburger, Publisher "Laborpraxis" und "Process", erläutert: "Das ist eine tolle Ergänzung für unsere Medienmarke Laborpraxis und unser gesamtes Haus. Mit LAB-SUPPLY können wir unseren Kunden und Zielgruppen zukünftig eine hervorragend etablierte und zukunftsweisende Veranstaltungsreihe und damit ein noch breiteres und nutzbringenderes Portfolio aus einer Hand anbieten." Die bisherigen Eigentümer der Messen, Peter-Ralf Müller und Werner Zillger, kommentieren dazu: "Seit 2006 veranstalten wir mit viel Freude und rheinischem Pragmatismus die LAB-SUPPLY. Nun wird es für uns Zeit, unser Geschäft in jüngere Hände zu übergeben. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Vogel Communications Group einen Nachfolger präsentieren können, der unsere hohen Qualitätsansprüche voll und ganz teilt. Wir bedanken uns herzlich für die rege Teilnahme und Besuch unserer regionalen Labormesse in den vergangenen Jahren." Vogel Communications Grou ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190314025

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2019 08:10 ET (12:10 GMT)