Quickborn (www.aktiencheck.de) - Nach dem positiven Start in das Börsenjahr 2019 sind die Anleger auch im Februar in Kauflaune, so die Analysten der comdirect bank. Der comdirect Brokerage Index habe 111,7 Punkten auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vormonat gelegen. So einen Wert habe es letztmals drei Jahre zuvor gegeben. ...

