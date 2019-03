Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Engie von 15,30 auf 15,00 Euro gesenkt. die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Juan Rodriguez kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2020 und 2021. Es werde inzwischen kein großartiger Ergebnissprung bei dem Versorger erwartet, dafür aber ein stabilerer Wachstumspfad. Positiv sei in diesem Zusammenhang die inzwischen bessere Vorhersagbarkeit./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-03-14/13:42

ISIN: FR0010208488