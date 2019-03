Zu den Zahlen: Im abgelaufenen Geschäftsjahr legte der Umsatz um 11 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro zu. Weil das Unternehmen zeitgleich seine Kosten senkte, konnte der Betriebsgewinn (EBIT) am Ende sogar um 22 Prozent auf 160 Mio. Euro zulegen. Die Fortsetzung des Sparkurses werde die Profitabilität nachhaltig steigern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ausgebremst wurde der Industriekonzern Wacker Neuson jedoch von Engpässen bei der Zulieferkette. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Wacker Neuson angesichts voller Auftragsbücher mit einem Umsatz zwischen 4 und 8 Prozent auf bis zu 1,85 Mrd. Euro. Die operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) soll in 2019 auf 9,5 bis 10,2 zulegen.

Aus dem Blickwinkel der Charttechnik ergibt sich nach dem heutigen Kurssprung über einen wichtigen Widerstandsbereich zwischen 20 und 21,30 Euro kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial. ...

