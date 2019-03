Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta028/14.03.2019/14:05) - Der Vorstand der BAWAG Group AG hat am heutigen Tag beschlossen, der Hauptversammlung die Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1 Z 6 AktG iVm § 192 AktG vorzuschlagen, wodurch es der BAWAG Group AG ermöglicht wird, eigene Aktien zum Zwecke der Einziehung dieser Aktien rückzukaufen. Der Vorstand plant, von diesem Beschluss in einem Gesamtgegenwert von bis zu 400 Mio. EUR Gebrauch zu machen.



Diese Mitteilung stellt keine Ankündigung eines Rückkaufs oder einer Einziehung eigener Aktien dar. Allfällige Rückkäufe und Einziehungen eigener Aktien hängen davon ab, dass (i) die zuständigen Regulierungsbehörden ihre Zustimmung erteilen, (ii) die Hauptversammlung der BAWAG Group AG die vorgeschlagenen Beschlüsse fasst und (iii) der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und innerhalb des von den zuständigen Regulierungsbehörden und der Hauptversammlung vorgegebenen Rahmens, den Zeitpunkt, den Umfang und die Art des Aktienrückkaufs sowie der Einziehung von Aktien festlegt.



Kontakt:



Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 IR Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com



(Ende)



Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com



ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1552568700388



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 14, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)