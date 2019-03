Und weiter geht's in der Berichtssaison - im gestrigen Börsenradio-Interview: Wolfgang Anzengruber, CEO beim Verbund.EBITDA 864,2 Mio. Euro, das entspricht einer Steigerung um 6,3 Prozent. Trotz der niedrigen Wasserstände 2018, vor allem im letzten Quartal (Abweichung gesamt: minus 6 Prozent zum mehrjährigen Durchschnitt), konnte der Verbund ein "vernünftiges Ergebnis" einfahren. Verdankt wird das dem Hedging-Volumen aus den vergangenen Jahren mit tieferen Strompreisen. Auch das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis ist deutlich besser als jenes aus dem Geschäftsjahr 2017. Im Streben nach mehr Unabhängigkeit sei man gut unterwegs, so Anzengruber, die Effizienzsteigerung in den letzten Perioden habe die Kosten auf einen guten ...

