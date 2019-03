Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Software AG von 47 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die neue Unternehmensstrategie "Helix" habe er sein Bewertungsmodell für die Aktie der Darmstädter überarbeitet, begründete Analyst Henning Steinbrink sein neues Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Kaufempfehlung für die Aktie rechtfertigte er mit ihrer recht niedrigen Bewertung./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 18:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 18:06 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-03-14/14:53

ISIN: DE000A2GS401