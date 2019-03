Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 87 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nun in sein Bewertungsmodell das im Geschäft mit Heimtiernahrung tätige, hinzugekaufte US-Unternehmen ADF/IDF eingearbeitet, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-03-14/15:04

ISIN: DE000SYM9999