Warburg Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Während eines Kapitalmarkttags in Wolfsburg habe der Autobauer hervorgehoben, dass er die Transformation der Antriebstechnologie hin zur Elektromobilität sehr ernst nehme, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In China, wo erwartet werde, dass sich die E-Mobilität rascher als woanders durchsetzt, dürfte VW von seiner starken Aufstellung mit einem Marktanteil von etwas mehr als 17 Prozent profitieren./ck/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-03-14/15:06

ISIN: DE0007664039