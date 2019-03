Köln (www.fondscheck.de) - Gleich zwei Fonds von AXA Investment Managers erhielten bei den gestrigen Germany Lipper Fund Awards 2019 ein Fund Certificate: Der AXA WF Euro 10+ LT AC (ISIN LU0251661087/ WKN A0JL03) in der Kategorie Bond EUR Long Term für seine Outperformance über zehn Jahre, und der AXA WF US Dynamic High Yield Bonds A C USD (ISIN LU1105449950/ WKN A12AVP) in der Kategorie Bond USD High Yield über einen Zeitraum von drei Jahren, so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

