Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen von 42 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Relativ starke Geschäfte in Nordamerika, sowie die Aussicht auf ein besseres Ergebnis in der zweiten Hälfte des Jahres in Asien sollten die Ergebnisse des Chemikalienhändlers weiter bestärken, schrieb Analyst Laurence Alexander in der am Donnerstag vorliegenden Studie. /hos Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 07:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-03-14/15:13

ISIN: DE000A1DAHH0