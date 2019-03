Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea Group nach finalen Zahlen von 24 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier unterstütze zwar die klare Wegvorgabe - die Anleger hofften aber auf einen Neubeginn, so Weier in einer ersten Reaktion. Keine neuen schlechten Nachrichten seien daher gute. Die Zahlen hätten größtenteils mit den vorläufigen Zahlen übereingestimmt./hos/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-03-14/15:25

ISIN: DE0006602006