Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die gesunkenen Erwartungen leicht übererfüllt, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick gelte es einen positiven Sondereffekt durch die neue Bilanzierungsregel IFRS 16 zu berücksichtigen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-03-14/15:30

ISIN: DE0005470405