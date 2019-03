Baden-Baden (ots) - Moderation: Holger Wienpahl



Montag, 18. März



Heute kocht Theresa Baumgärtner vegetarische Frikadellen mit Kräuterhummus. Zuschauerfragen zum Thema: Lohnsteuer 2018 - was ändert sich? Zu Gast im Studio: Dorothea Lausen, Steuer- & Wirtschaftsberaterin Zusatzgast: Zur neuen Sendung "Hallo Schatz" in der ARD. Oli P, Moderator und Sänger Gute Idee: Schöner gemischter Frühlingsstrauss mit Heidelbeere. Mit Nadine Weckardt, Floristin 360-Grad-Quiz



Dienstag, 19. März



Am Dienstag gibt es im "ARD-Buffet" Zander mit Ananasspitzkraut, am Herd steht Michael Kempf. Zuschauerfragen zum Thema: Wie viel Fett ist gesund? Zu Gast im Studio: Sabine Schütze, Ernährungsberaterin Gute Idee: Hängematte für die Katze. Mit Patricia Morgenthaler, Designerin 360-Grad-Quiz



Mittwoch, 20. März



Genuss aus der Ferne: Kebab mit Kardamomreis und Gewürzsauce. Ali Güngörmüs zeigt heute, wie man das zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema: Neue Impfung gegen Gürtelrose Zu Gast im Studio: Dr. Ellen Meyer-Rogge, Hautärztin Gute Idee: Repaircafé: Schubladen. Mit Andreas Frisch, Diplomingenieur 360-Grad-Quiz



Donnerstag, 21. März



So schmeckt Heimat: Gaisburger Marsch. Vincent Klink zeigt am Donnerstag, wie's geht. Zuschauerfragen zum Thema: Wie geht Youtube? Zu Gast im Studio: Andreas Reinhardt, ARD-Multimedia-Experte Gute Idee: Wanduhr aus Holz. Mit Martina Lammel, Designerin 360-Grad-Quiz



Freitag, 22. März



Heute zeigt Simon Tress, wie man Kartoffelsalat zubereitet. Zuschauerfragen zum Thema: Wäsche richtig falten und platzsparend im Schrank verstauen Zu Gast im Studio: Bianca Schuster, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin Gute Idee: Blumenwandbild. Mit Nadine Weckardt, Floristin 360-Grad-Quiz



