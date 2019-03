Gleich mehrere interessante Meldungen haben der Aktie von Aurora Cannabis zuletzt kräftig auf die Sprünge geholfen. Zum einen gab das Unternehmen bekannt, dass man nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen von den kanadischen und deutschen Aufsichtsbehörden mit dem Verkauf von Cannabisöl in deutschen Apotheken begonnen hat. Pedanios-5/1-Tropfen sind die ersten derivativen Ölextrakt-Produkte, die der deutschen Monographie zur Zubereitung in der Apotheke entsprechen. Aurora gilt als Marktführer für medizinisches Cannabis in Deutschland. Bereits seit Dezember 2015 versorgt das Unternehmen über Aurora Deutschland (vormals Pedanios) den deutschen Markt mit getrockneten Cannabisblüten, seit September 2017 mit in Kanada angebauten Aurora-Produkten. "Nachdem wir uns als früher Anbieter im Verkauf von Cannabisölen in Deutschland Vorteile erarbeiten konnten, sind wir nun hervorragend positioniert, um unsere Marktführerschaft auszuweiten und das Wachstum unserer Geschäftstätigkeiten in Europa zu beschleunigen", zeigt sich Neil Belot, Chief Global Business Development Officer zuversichtlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...