54% der Deutschen erwarten, dass Bargeld in wenigen Jahren nicht mehr gebräuchlich sein wird

63% der Befragten gaben an, dass sie weder Betrug noch Diebstahl fürchten, wenn sie mit Karte oder kontaktlos bezahlen

Die First Data GmbH, einer der führenden Anbieter im Bereich Payment-Lösungen und Zahlungsverkehr in Deutschland, hat heute seine erste, deutschlandweite Verbraucherstudie veröffentlicht. Die Analyse basiert auf einer bundesweiten, repräsentativen Befragung unter mehr als 2.000 Konsumenten. Die Studie untersucht die von den Verbrauchern bevorzugten Zahlungsmethoden sowie die wichtigsten Faktoren, die die Einführung von Karten- und kontaktlosen Zahlungsmethoden beeinflussen, darunter Sicherheit, Zugänglichkeit und Alter. Die Ergebnisse decken die gesamte Bevölkerung ab und vergleichen zudem auch die Bundesländer.

"Im Gegensatz zu der traditionellen Meinung "Bargeld ist König", zeigt unsere Studie bei den Verbrauchern eine eindeutige Verlagerung der Präferenz hin zu bequemeren Zahlungsmethoden, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten DACH-Region", so Jörg Brand, Geschäftsführer für den DACH-Markt, First Data GmbH. "Unsere Ergebnisse unterstreichen, wie flexible Zahlungsplattformen wie Clover, das 2018 in Deutschland eingeführt wurde, den Wünschen von Händlern und Verbrauchern entsprechen."

Highlights der Studie

42% der Deutschen sind der Meinung, dass kontaktlose Zahlungen bequemer sind, während 22% Bezahlen mit Bargeld bevorzugen

Mehr als die Hälfte der Verbraucher (52%) bevorzugen Kartenzahlungen, während 44% Bargeld als Zahlungsmittel präferieren

61% stimmen zu, dass Kartenzahlungen zunehmend verfügbar werden

Bremen (32%), Hessen (33%), Baden-Württemberg (36%) und Thüringen (38%) sind jene Bundesländer mit der geringsten Präferenz für Bargeld als Zahlungsmittel

Sicherheit: Hohes Maß an Vertrauen

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass deutsche Verbraucher Karten- oder kontaktlosen Zahlungen aus Sicherheitsgründen nicht trauen, geben 63% der Bevölkerung an, dass sie bei Karten- oder kontaktlosen Zahlungen keine Angst vor Betrug oder Diebstahl haben.

Die Studie zeigt auch, dass Zugänglichkeit und Verfügbarkeit jene Bereiche sind, auf die man sich künftig konzentrieren muss, da Kreditkarten- und kontaktlose Zahlungen immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Auf die Frage der Zugänglichkeit bargeldloser Zahlungssysteme erwarten 61% der Verbraucher, dass diese in naher Zukunft zunehmend verfügbar sein werden.

35% sind der Auffassung, dass mehr Geschäfte kontaktlose Zahlungen akzeptieren sollten.

Nur 28% der deutschen Konsumenten zeigten sich mit dem aktuellen Stand der kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten in ihrer Region zufrieden.

Smartphone-Zahlungen werden bargeldlose Zukunft beschleunigen

Mobile Zahlungen sind erst seit kurzem auf dem deutschen Markt möglich. Die ersten "Early Adopters", die via Smartphone bezahlen, sind v.a. in Bremen (39%) und Berlin (34%) zu finden, während nur 9% der Bayern die neue mobile Zahlungstechnologie nutzen.

Während die Speicherung von Kartendetails für Deutsche schon immer ein Problem war, weist die Studie darauf hin, dass lediglich 26% der Verbraucher Kartenzahlungen aus Angst vor Diebstahl oder Betrug misstrauen.

Deutschlands "Generation Z" federführend

Internationale Forschungen schätzen, dass 440 Millionen Menschen dieses Jahr kontaktlose Zahlungsangebote über das Handy in Anspruch nehmen werden, und somit an einem Markt teilhaben werden, der bis zum Jahr 2022 einen Marktwert von €120 Millionen Euro haben wird.1

Die Studie zeigt zudem, dass insbesondere die Generation Z (Alter 18-24) der Technologie für bargeldloses Bezahlen am meisten vertraut. Nur 20% gaben an, dass sie aus Angst vor Diebstahl oder Betrug bargeldlosem Zahlen skeptisch gegenüber stehen, verglichen mit 29% der Bevölkerung zwischen 35 und 44 Jahren.

Für weitere Informationen zur Studie besuchen Sie unsere Website und schauen Sie sich unsere Infografik auf der First Data TeleCash website an.

Die Studie wurde von YouGov Deutschland im Auftrag von First Data GmbH durchgeführt.

Über First Data

First Data Corporation (NYSE: FDC) ist ein weltweit führender Technologieanbieter für den Handel und bedient mit seinen Unternehmen rund sechs Millionen Geschäftsstandorte und 3.700 Finanzinstitute in mehr als 100 Ländern weltweit. Die weltweit 19.000 Mitarbeiter unterstützen Unternehmen von Start-ups bis zu den weltweit größten Unternehmen dabei, täglich Handel zu treiben, indem sie mehr als 3.000 Transaktionen pro Sekunde und 2,6 Billionen US-Dollar pro Jahr sichern und abwickeln. Für mehr Informationen besuchen Sie www.telecash.de und folgen Sie uns auf Twitter unter @FirstData.

Über First Data in Deutschland

Die First Data GmbH ist einer der führenden (Technologie-)anbieter im Bereich Payment-Lösungen und Zahlungsverkehr in Deutschland. Mit seinem Angebot deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette rund um das Thema Bezahlen ab vom Issuing- und Acquiring-Processing über eigenes Acquiring und Netzbetrieb bis hin zu Terminal- und Payment-Lösungen für den Point of Sale und im e-Commerce sowie umfassende Services rund um die Kartenakzeptanz. Hinzu kommen verschiedenste Mehrwert-Dienste rund um den Bezahlvorgang. Mehr als 100.000 Händlerkunden vertrauen in Deutschland auf die Kompetenz von First Data und die Stabilität des First Data-Netzes. Im Geschäft mit Banken und als Prozessor für Banken und andere Payment Service Provider zählt das Unternehmen mehr als 400 Banken und PSPs zu seinen Kunden. Rund 700 Mitarbeiter sind in Deutschland an den Standorten Bad Homburg und Nürnberg für First Data tätig. Seit September 2018 ist First Data als E-Geld-Institut zugelassen und mit einer entsprechenden Erlaubnis für Deutschland und den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestattet. Die Geschäftsführung bilden Jörg Brand (Sprecher) und Thomas Bürger.

1 The Future Laboratory: October 18, 2018: https://www.thejournal.ie/cashless-payments-future-lab-4291338-Oct2018/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190314005566/de/

Contacts:

Bei Rückfragen:

Presseanfragen (international):

Michael Schneider

Corporate Communications

First Data Corporation

+1 212-515-0290

Michael.Schneider@firstdata.com

Presseanfragen Deutschland:

Matt Roots

First Data GmbH

+44 1268 296585

Matthew.roots@firstdata.com

Nicole Jung (deutschsprachig)

Beachhut PR

+353 86 8854119

nicole@beachhutpr.com