(Trendbrief) - Nachdem sich in der vergangenen Woche insbesondere an den amerikanischen Aktienmärkten eine handfeste Korrektur abzeichnete, meldeten sich die Bullen in den USA seit Freitag wieder eindrucksvoll zurück. Denn innerhalb der zurückliegenden fünf Handelstage sattelten der S&P 500 um 1,4% und der Nasdaq 100 sogar um 2,0% auf. Der Dow Jones legte aufgrund des Kursverfalls...

Den vollständigen Artikel lesen ...