Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der neue Finanzvorstand Sven Schneider habe sein Amt zuvor bei Linde verlässlich bekleidet, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Seine Ernennung dürfe daher das Wohlgefallen der Anleger finden./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 08:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-03-14/16:05

ISIN: DE0006231004