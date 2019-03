Wien (www.fondscheck.de) - Der Wiener Asset Manager C-Quadrat hat mit dem Orient & Occident einen neuen Fonds aufgelegt, der ein Investment in die Drei-Meere-Region - gemeint sind das östliche Mittel-, das Schwarze und das Kaspische Meer - ermöglicht, so die Experten von "FONDS professionell".Die Region sei über viele Jahrhunderte eine zentrale Handelsachse gewesen und auch reich an Rohstoffen, erkläre C-Quadrat die Fondsneuheit. Inzwischen sei das Gebiet bei Investoren fast vollständig in Vergessenheit geraten. ...

