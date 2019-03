Am 14. März stellte Barrick Gold eine interessante PDF für eine sogenannte "Roadshow" online. Der Blick in diese Datei lohnt sich, denn da wird ersichtlich, was Barrick Gold Investoren aktuell kommuniziert. Konkret: So nimmt Barrick Gold auf den Zusammenschluss mit Randgold. Das habe handfeste Vorteile, so die Darstellung in der genannten PDF. So soll es demnach Vorteile beim Einkauf geben - möglicherweise deshalb, weil Aufträge gebündelt werden können bzw. es zu Effizienz-Verbesserungen gekommen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...