Der Preis für die Feinunze Gold notiert zum Wochenbeginn auf dem höchsten Stand seit 2013 und lag in der Spitze zuletzt bei 1.461,94 USD. Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass die Börse in Kanada heute aufgrund des Feiertages ‚Civic Holidays' geschlossen ist und eine Vielzahl von Unternehmen dennoch in Deutschland handelbar sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...