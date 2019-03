Stuttgart (ots) -



"Marktcheck" am Dienstag, 19. März 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Im Anschluss, 21 Uhr: "Marktcheck deckt auf - Das Geschäft mit LED-Leuchten"



Hendrike Brenninkmeyer modereiert das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin. Geplante Themen der Sendung sind:



Bananen - Pestizidcheck im Labor



Bananen werden immer preisgünstiger angeboten. Was taugen die billigen Früchte, wie belastet sind sie? "Marktcheck" prüft im Labor konventionell und biologisch angebaute Bananen aus Supermärkten und Discounter auf Pestizidrückstände.



So wird der Garten fit für die Zukunft



Der heiße Sommer im vergangenen Jahr hat vielen Gärten stark zugesetzt. Gartenexperte Werner Ollig passt den Garten einer Zuschauerfamilie aus Trier den veränderten Klimabedingungen an.



Wenn der Pflichtteil beim Erben zum Problem wird Wenn ein Mensch stirbt, stellt sich die Frage: Wer erbt? Zwar dürfen Erblasser selbst entscheiden, wem sie was vererben, doch um den Pflichtteil kommt niemand herum. Oftmals herrscht Unklarheit, wer überhaupt Anspruch auf den Pflichtteil hat, wie er berechnet wird und welche Ansprüche der Pflichtteilsberechtigte hat. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt auf.



Handwerkerstichprobe - Kontrolle der Raumlüftung Oft führt in modernen Häusern eine Raumlüftung automatisch und energiesparend ohne das Öffnen der Fenster Frischluft zu. Sie muss regelmäßig gewartet werden. "Marktcheck" prüft Handwerker dabei mit versteckter Kamera.



Tipp der Woche - wie man eingelaufene Pullis rettet Einmal zu heiß gewaschen und der teure Wollpullover ist zwei Nummern kleiner. "Markcheck" testet Tipps aus dem Internet, um die Pullis wieder in den Originalzustand zu versetzen.



Im Anschluss daran:



"Marktcheck deckt auf - Das Geschäft mit LED-Leuchten" LEDs stecken in Deckenleuchten, Smartphones, Fernsehern, Leuchtreklamen und Autoscheinwerfern. Das Werbeversprechen der Industrie: LEDs sparen Strom und haben eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahre bei durchschnittlicher Benutzung. Stimmt das? "Marktcheck" prüft die Lebensdauer gängiger Marken im Labor. Wie lange halten sie wirklich? Kritiker sagen, die Auswirkungen von LEDs auf den Menschen seien noch nicht ausreichend erforscht. Mediziner wie Dr. Dieter Kunz, Schlafmediziner am Berliner St. Hedwig-Krankenhaus, warnen: LED-Licht am Abend kann den menschlichen Biorhythmus durcheinanderbringen und zu gravierenden Schlafstörungen führen. Augenmediziner sind sich sicher: LED-Licht mit hohem Blauanteil kann zum Absterben von Sehzellen führen. Besonders Kinder reagieren empfindlich auf LED-Beleuchtung. Wie stark Konzentration, Lernfähigkeit und Kreativität durch LED-Licht beeinflusst werden, zeigt ein Experiment an der Ameisenbergschule in Stuttgart.



