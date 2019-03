Es ist ruhig geworden um den angeschlagenen Möbelhändler Steinhoff. Und auch die Steinhoff-Aktie bewegt sich seit einigen Wochen in einer Range zwischen 0,11 und 0,14 Euro. Heute wurde bekannt, dass Steinhoff mutmaßlich Immobilien in Europa im Wert von rund 400 Millionen Euro verkaufen will: Mit den Erlösen wolle der Konzern seine Schulden schmälern, berichtete die Nachrichtenagentur...

Den vollständigen Artikel lesen ...