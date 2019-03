Nevada Copper hat ein Update zum Bau der Kupfermine auf Pumpkin Hollow veröffentlicht. Die Arbeiten liegen im Plan, im vierten Quartal soll die Produktion wie angekündigt starten.

Minenbau im Plan

Bei Nevada Copper (0,45 CAD | 0,29 Euro; CA64128F1099) läuft es derzeit rund. Der Kupferpreis konnte in jüngster Zeit nämlich um mehr als ein Zehntel zulegen und notiert aktuell deutlich über 6.350 US-Dollar je Tonne. Noch aber spielt der Preis des roten Metalls für das Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle. Denn Nevada Copper befindet sich mitten im Bau seiner Mine auf dem Pumpkin Hollow-Projekt in Nevada. Die Kanadier haben heute bestätigt, dass man weiter voll im Zeit- und Budgetplan liege und wie angekündigt im vierten Quartal den ersten Kupferbarren gießen möchte.

In den letzten Wochen wurde am East Main Shaft die Ventilations-Infrastruktur abgeschlossen und der Schacht verfügt nun über Strom und Luft. Zudem wurde weitere Infrastruktur in der Tiefe fertiggestellt, beispielsweise Lager. Der East-North Vent Shaft wurden inzwischen fertiggestellt. An der Oberfläche wurde die Arbeit am Bau der Wassertanks aufgenommen, zudem ...

