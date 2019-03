Mainz (ots) - Woche 11/19 Donnerstag, 14.03.



Bitte neue Beginnzeit beachten:



1.10 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 1.55 Uhr wie vorgesehen )



Bitte neue Beginnzeit beachten: 3.20 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



( weiterer Ablauf ab 4.05 Uhr wie vorgesehen )



Freitag, 15.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Im Niemandsland - Was Korea teilt



6.20 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie



7.10 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018



7.40 forum am freitag



7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



7.55 Frontal 21 Deutschland 2019



8.40 auslandsjournal Deutschland 2019



9.10 Migration - Die Welt auf Wanderschaft



9.55 Türsteher Europas Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll Uganda/Niger/Sudan/Deutschland 2018



10.40 Pauls Weg nach Europa Von Kamerun nach Berlin



11.25 Dirty Dollars Menschenhandel



12.10 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitk



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



23.10 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017



23.55 Mysterien des Mittelalters Die verschwundene Armee von Azincourt



0.40 heute journal



1.10 Milliardengeschäft Porno - Gefahr aus dem Internet Deutschland 2018



2.40 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017



4.10 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen



4.55 Sexsucht - Wenn die Lust zur Droge wird Deutschland 2015



Woche 13/19 Samstag, 23.03.



Bitte Programmänderungen beachten:



17.15 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



"Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Montag, 25.03.



Bitte Programmänderungen beachten:



9.15 Der Fall Maureen Cosgrove Großbritannien 2014



"Der Fall Joanna Dennehy" entfällt 11.30 Der Fall Rebecca Thorpe Großbritannien 2014



"Der Fall Peter Moore" entfällt



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Dienstag, 26.03.



Bitte Programmänderungen beachten:



10.00 Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



"Der Fall Maureen Cosgrove" entfällt 10.45 Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015



"Der Fall Rebecca Thorpe" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121