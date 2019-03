Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- SKODA AUTO DigiLab testet die Kofferraumzustellung für Online-Einkäufe - Pilotprojekt startet in Kooperation mit den führenden tschechischen Online-Shops Alza.cz und Rohlik.cz - Paketboten erhalten gesicherten Zugang zum Kofferraum - Verschlüsselung der Daten und striktes Zugangsmanagement gewährleisten die Sicherheit bei der Übermittlung der Daten und der Ausführung des Dienstes



Für viele Online-Käufer könnten Standort und Kennzeichen ihres Fahrzeuges bald zur neuen Lieferadresse werden. SKODA AUTO DigiLab entwickelt in Zusammenarbeit mit Alza.cz und Rohlik.cz ein Zustellsystem, bei dem der Kurier die Sendung direkt in den Fahrzeugkofferraum legt. In einem Pilotprojekt wird nun die notwendige Technologie für den Fernzugriff auf das Fahrzeug getestet. Sicherheit wird dabei groß geschrieben: Der Datenaustausch erfolgt verschlüsselt, außerdem kann der Paketbote das Fahrzeug nur während eines kurzen Zeitfensters öffnen, dessen Dauer der Kunde selbst bestimmt.



Jeder, der online einkauft, kennt das Problem: Gerade, wenn das Produkt geliefert wird, ist man außer Haus. Für alle, die ihre Sendungen nicht länger aus Paketboxen oder beim Nachbarn abholen möchten, testet das SKODA AUTO DigiLab gemeinsam mit den Partnern Alza.cz und Rohlik.cz eine sichere und einfache Lösung. Wer bei diesen Online-Shops einkauft, kann die Sendung künftig direkt in den Kofferraum seines SKODA liefern lassen. Um den Dienst zu nutzen, gibt der Kunde über eine mobile App dem jeweiligen Partner seine Einwilligung. Im Fall einer Bestellung wird der Fahrzeugstandort für die anschließende Lieferung dem Kurier per GPS angezeigt. Dieser erhält einen einmaligen, abgesicherten Zugang, um den Fahrzeugkofferraum in einem vorab definierten Zeitraum über die mobile App zu öffnen. Der Bote legt die Sendung in den Kofferraum, schließt das Fahrzeug mit der mobilen App wieder ab und der Kunde erhält eine Nachricht über die erfolgreiche Zustellung.



Jarmila Plachá, Chefin des SKODA AUTO DigiLab, betont: "Dieses Pilotprojekt gibt einen konkreten Ausblick darauf, wie wir den Alltag künftig mithilfe modernster Technologien noch einfacher und komfortabler machen werden. Ich freue mich darauf, dieses Projekt gemeinsam mit unseren Partnern weiterzuentwickeln."



Tomás Havryluk, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Alza.cz, ergänzt: "Wir suchen ständig nach Innovationen für unsere Produkte und Dienstleistungen, denn die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Mit der Erweiterung unserer Lieferoptionen um eine direkte Zustellung in den Kofferraum bieten wir ihnen einen großartigen neuen Service, der ihren Einkauf bei uns noch angenehmer macht."



Tomás Cupr, Gründer von Rohlik.cz erklärt: "Ich bin sicher: Unsere Kunden werden die Zustellung in den Gepäckraum sehr schätzen. Diese Innovation richtet sich perfekt nach ihren Bedürfnissen und schafft so einen echten Mehrwert. Diese Art der Belieferung hat das Potenzial, unsere Einkaufsroutine künftig zu verändern."



Dienstleistung und Technologie befinden sich aktuell in der Testphase und werden gezielt optimiert, ein kleiner Kundenkreis wird das System nun für die Projektpartner im Praxisbetrieb testen.



Das SKODA AUTO DigiLab dient dem tschechischen Automobilhersteller als zentrale Werkstatt für die Entwicklung neuer digitaler Mobilitätsdienstleistungen und Technologien. Es versteht sich als Teil der internationalen Startup-Szene und sucht ständig nach neuen Kooperationsmöglichkeiten mit kreativen Köpfen aus dem Bereich der Informationstechnologien. Dabei arbeitet das SKODA AUTO DigiLab mit fortschrittlichen globalen Start-ups und innovativen Unternehmen, Universitäten und Innovationszentren auf der ganzen Welt zusammen. In Israel wurde 2017 das SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. gegründet, das stets nach weiteren Partnern am Technologie-Hotspot Tel Aviv sucht.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Tel. +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de