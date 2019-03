Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto schrieb in einer ersten Reaktion am Donnerstag, dass die vorgestellten Zahlen zwar über den allgemeinen Erwartungen lagen, ihre eigene Einschätzung aber weitgehend bestätigt hätten. Besonders die Prognose eines stabilen operativen Ergebnisses (Ebitda) im ersten Quartal dürfte die Investoren zufrieden stimmen, da sämtliche Branchenkollegen ihrerseits einen Rückgang erwarteten./hos/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-03-14/16:47

ISIN: DE0005470405