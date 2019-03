Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - In einem sehr reifen Aktienmarktzyklus mit zunehmender Volatilität sollten Anleger die Risiken genau im Blick haben und wenn nötig diese phasenweise reduzieren, so Frank Biller, Fondsberater des ART Alpha Opportunities UI (ISIN DE000A2DMUA1/ WKN A2DMUA). Die Erzielung von zusätzlichen marktunabhängigen Erträgen ist gleichzeitig ein wichtiges Element, um bei moderatem Risiko attraktive Renditen zu erreichen. Anleihen können darüber hinaus ein Portfolio sinnvoll diversifizieren und eine Basisverzinsung bieten, so der Portfoliomanager. ...

