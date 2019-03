Düsseldorf (ots) - Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Justizministerin Katarina Barley (SPD), hat angesichts der "verfahrenen Situation" in Großbritannien ein neues Referendum gefordert. "Ich finde, in dieser verfahrenen Situation wäre es höchste Zeit, die Bevölkerung zu befragen. Ich bin schon lange für ein zweites Referendum und auch in Großbritannien werden die Forderungen danach immer lauter", sagte Barley der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Zugleich zeigte sich Barley für eine Fristverlängerung beim Brexit offen. "Wenn die Briten um einen Aufschub der Frist bitten, werden wir Europäer uns lösungsorientiert verhalten. Die Briten müssen aber auch sagen, was sie mit der Verlängerung anfangen möchten." Die SPD-Politikerin beklagte, das britische Parlament wolle den Brexit, aber weder mit dem Deal, noch ohne den Deal. Theresa May und ihre Regierung hätten sich ins Abseits manövriert.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621