Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach Jahreszahlen von 58 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers auf organischer Basis habe die Konsenserwartung übertroffen, wogegen die um einen Einmalertrag bereinigte operative Ergebnis-Marge (Ebitda) dahinter zurückgeblieben sei, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Die jüngsten Gewinnwarnungen zahlreicher Konsumgüterhersteller zeigen, dass die Kunden von Symrise derzeit in einem schwierigen Marktumfeld agieren. Wir raten deswegen davon ab, die Perspektiven von Symrise im laufenden Geschäftsjahr allzu optimistisch einzuschätzen." Dazu sei die Aktie ambitioniert bewertet./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 15:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 16:06 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-03-14/17:26

ISIN: DE000SYM9999