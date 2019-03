DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 14.03.2019 / 17:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 33,10 EUR 4965,00 EUR 33,06 EUR 1653,00 EUR 33,07 EUR 2546,39 EUR 33,17 EUR 6634,00 EUR 33,19 EUR 6007,39 EUR 33,22 EUR 431,86 EUR 33,25 EUR 199,50 EUR 33,00 EUR 11286,00 EUR 33,01 EUR 5215,58 EUR 33,07 EUR 11276,87 EUR 32,95 EUR 16475,00 EUR 32,99 EUR 6598,00 EUR 33,02 EUR 3302,00 EUR 33,02 EUR 3302,00 EUR 33,04 EUR 2511,04 EUR 33,05 EUR 4693,10 EUR 33,08 EUR 12636,56 EUR 33,04 EUR 6608,00 EUR 33,04 EUR 2973,60 EUR 33,07 EUR 1388,94 EUR 33,08 EUR 2249,44 EUR 33,13 EUR 14013,99 EUR 33,14 EUR 1657,00 EUR 33,14 EUR 894,78 EUR 33,30 EUR 432,90 EUR 33,31 EUR 5962,49 EUR 33,32 EUR 266,56 EUR 33,08 EUR 10651,76 EUR 33,10 EUR 9632,10 EUR 33,10 EUR 2979,00 EUR 33,19 EUR 10255,71 EUR 33,20 EUR 8266,80 EUR 33,22 EUR 14683,24 EUR 33,21 EUR 8302,50 EUR 33,22 EUR 16277,80 EUR 33,23 EUR 199,38 EUR 33,24 EUR 14226,72 EUR 33,25 EUR 10673,25 EUR 33,26 EUR 5521,16 EUR 33,14 EUR 4971,00 EUR 33,15 EUR 15249,00 EUR 33,18 EUR 862,68 EUR 33,25 EUR 16625,00 EUR 33,18 EUR 14964,18 EUR 33,20 EUR 18990,40 EUR 33,20 EUR 16600,00 EUR 33,17 EUR 829,25 EUR 33,18 EUR 4313,40 EUR 33,19 EUR 14039,37 EUR 33,20 EUR 12748,80 EUR 33,21 EUR 3487,05 EUR 33,25 EUR 11039,00 EUR 33,25 EUR 7248,50 EUR 33,26 EUR 22417,24 EUR 33,29 EUR 6025,49 EUR 33,31 EUR 15955,49 EUR 33,32 EUR 15660,40 EUR 33,33 EUR 2166,45 EUR 33,30 EUR 6460,20 EUR 33,31 EUR 13790,34 EUR 33,33 EUR 8999,10 EUR 33,34 EUR 7268,12 EUR 33,36 EUR 20583,12 EUR 33,37 EUR 2736,34 EUR 33,38 EUR 2403,36 EUR 33,39 EUR 14825,16 EUR 33,40 EUR 2070,80 EUR 33,36 EUR 6672,00 EUR 33,37 EUR 2569,49 EUR 33,31 EUR 1998,60 EUR 33,28 EUR 11015,68 EUR 33,29 EUR 9887,13 EUR 33,29 EUR 14148,25 EUR 33,30 EUR 18814,50 EUR 33,32 EUR 3332,00 EUR 33,35 EUR 1334,00 EUR 33,34 EUR 8335,00 EUR 33,34 EUR 4167,50 EUR 33,35 EUR 7103,55 EUR 33,35 EUR 7437,05 EUR 33,36 EUR 2702,16 EUR 33,30 EUR 5094,90 EUR 33,33 EUR 4099,59 EUR 33,29 EUR 19408,07 EUR 33,29 EUR 11018,99 EUR 33,27 EUR 8018,07 EUR 33,31 EUR 832,75 EUR 33,29 EUR 4594,02 EUR 33,30 EUR 23076,90 EUR 33,31 EUR 13923,58 EUR 33,32 EUR 8563,24 EUR 33,23 EUR 33063,85 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,25 EUR 762390,52 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-11; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 14.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49677 14.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0267 2019-03-14/17:40