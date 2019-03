Straubing (ots) - Die eigentliche Bewährungsprobe steht den deutschen Autoherstellern noch bevor. Ihr Erfolg entscheidet sich daran, ob sie ihre führende Rolle im Markt der individuellen Mobilität der Zukunft behaupten können. Es sieht danach aus, als ob der Elektroantrieb dabei die tragende Rolle spielt, aber in den Details gehen die Ansichten weit auseinander. Es würde allerdings sehr wundern, wenn die dauerhafte Lösung der Ökoproblematik in riesigen SUVs mit tonnenschweren Batterieladungen bestünde, wie sie Audi als ersten Aufschlag in Gestalt des "e-tron" für schlappe 79.000 Euro vorgestellt hat. Da wird schon noch Vernünftigeres nachfolgen müssen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de