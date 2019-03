ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag die Sitzung beendet. Vor allem die Aufschläge bei den defensiven Index-Schwergewichten Nestle, Roche und Novartis stützten die Stimmung, hieß es. Doch insgesamt habe weiter Zurückhaltung geherrscht vor der nächsten Brexit-Abstimmung. Nachdem sich das britische Parlament am Vorabend gegen einen EU-Ausstieg ohne Abkommen ausgesprochen hat, folgt am Donnerstag das nächste Votum. Diesmal geht es um eine mögliche Verschiebung des Brexit und die Frage, ob es ein zweites Referendum geben kann.

Kurz vor dem angestrebten Brexit am 29. März wird eine Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens immer wahrscheinlicher. Premierministerin Theresa May droht mit einer Verschiebung über Ende Juni hinaus, wenn ihr mit der EU ausgehandelter Austrittsvertrag nicht bis zum 20. März vom Parlament abgesegnet wird. EU-Ratspräsident Donald Tusk bot Großbritannien einen "langen" Aufschub und damit mehr Zeit zum Nachdenken über den Brexit an.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 9.482 Punkte. Alle Werte schlossen dabei im positiven Terrain. Umgesetzt wurden 44,38 (zuvor: 34,35) Millionen Aktien.

Daneben warf der große Verfall seine Schatten voraus, hieß es. Am Freitag findet der als Hexensabbat bezeichnete dreifache Options- und Futures-Verfall statt, bei dem es zu heftigen Kursausschlägen kommen kann.

Bei den Einzelwerten gewannen die Index-Schwergewichte Roche, Nestle und Novartis zwischen 1,2 und 1,3 Prozent. Eine Personalie belastete die Novartis-Aktie nicht. Das Unternehmen muss sich für die Generika-Tochter Sandoz einen neuen Chef suchen. Wie der Pharmakonzern mitteilte, hat Sandoz-CEO Richard Francis seinen Rücktritt zum Ende des Monats erklärt. Zunächst wird Francesco Balestrieri, derzeit Europachef von Sandoz, interimistisch das Ruder übernehmen.

Die Geberit-Aktie war mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 414,10 Franken Tagessieger im SMI. Nach Angaben aus dem Handel hat die Societe Generale das Kursziel auf 466 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2019 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.