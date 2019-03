Die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut sehr fest geschlossen. Der ATX kletterte um 1,73 Prozent auf 3042,06 Punkte. Der jüngste Aufwärtsschub ging damit in Wien rasant weiter, es war der vierte Gewinntag in Folge. Bereits am Vortag hatte der österreichische Leitindex klar zugelegt. An den europäischen Leitbörsen gab es etwas moderatere Zuwächse zu sehen.

Europaweit gab es aber eine starke Tendenz der Anleger zu den Bankenwerten. In Wien kletterte die Aktie der Raiffeisen Bank International um 4,5 Prozent auf 20,26 Euro und markierte damit den Spitzenplatz. Erste Group verteuerten sich um 2,9 Prozent auf 32,99 Euro.

Die Aktionäre der Bawag können sich über ein Plus von 2,3 Prozent freuen. Die Bank will Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen Euro zurückkaufen. Der Beschluss dazu soll in der Hauptversammlung, die für den 30. April angesetzt ist, gefasst werden.

Nach der Vorlage von Ergebnissen verbilligten sich die Post-Titel um klare 2,4 Prozent auf 36,60 Euro. Die Österreichische Post hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 das Ergebnis und den Umsatz moderat gesteigert.

Die Lenzing-Titel reagierten auf die präsentierten Geschäftszahlen mit einem deutlichen Minus von 3,3 Prozent auf 89,75 Euro. Der oberösterreichische Faserhersteller hat 2018 bei leicht rückläufigen Umsätzen einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten.

s Immo legten um drei Prozent auf 18,0 Euro zu. Das Immobilienunternehmen hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Nach vorläufigen Angaben stieg das Jahresergebnis von 133,5 Millionen auf rund 204 Millionen Euro, ein Rekord./ste/APA/tav

