FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vinci SA verstärkt sich im Bereich Energie mit einem Zukauf in Deutschland. Die Energie- sowie Informations- und Kommunikationstechnologie-Sparte Vinci Energies übernimmt den SAP-Spezialisten Lynx-Consulting, wie das Unternehmen mitteilte. Damit baue die Sparte ihre Beratungsexpertise für den deutschen Markt aus. Lynx hat seinen Sitz in Bielefeld mit Außenstellen in Düsseldorf, Bocholt sowie Minsk. Zu den wichtigsten Kunden zählen neben mittelständische Unternehmen auch internationale Konzerne aus den Bereichen Handel, Konsumgüter, Maschinen- und Anlagenbau, darunter Miele, Storck und Weidmüller. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

March 14, 2019

