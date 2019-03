DAX tritt weiter auf der Stelle, adidas meldet sich eindrucksvoll zurück

Auch am heutigen Donnerstag kam der DAX nicht so richtig vom Fleck. Die Marktunsicherheiten wirken immer noch lähmend.

Das war heute los. Das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen lehnen die Abgeordneten im britischen Parlament ab. Gleichzeitig wollen sie aber keinen ungeregelten Brexit. Heute wurde das Chaos mit Debatten im Parlament um eine Verschiebung des Austritttermins vervollständigt. Kein Wunder, dass in einem solchen politischen Umfeld an der Börse keine besonders positive Stimmung aufkommen will. Es gab jedoch auch Einzelwerte, die sich der schwachen Marktstimmung entgegenstellten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte vor allem adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Die Aktie des Sportartikelherstellers kletterte zeitweise um knapp 5 Prozent in die Höhe. Damit zeigte das Papier eine starke Gegenreaktion, nachdem die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2018 und der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr die adidas-Aktie gestern noch unter Druck geraten ließen. Heute profitierte Europas größter Sportartikelhersteller unter anderem von einigen positiven Analystenkommentaren.

