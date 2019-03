Bindlach (ots) -



- Sommerkleider zum Aktionspreis von 5,99 Euro statt bisher 12,99 Euro - Ab dem 02. Mai 2019 in allen NKD Filialen und auf nkd.com verfügbar - Erhältlich in neun attraktiven Designs



Zum Auftakt des Sommers startet das deutsche Textilunternehmen NKD mit einer neuen Kollektion frisch und modisch in die Saison: Trendige Kleider überzeugen mit Design-Vielfalt und einem Sensationspreis.



Das große Kleider Festival geht weiter: Der deutsche Textilfilialist NKD zelebriert die Frühjahr/Sommer-Saison 2019 mit farbenfrohen Traumkleidern zu Top-Preisen. Das Highlight-Produkt wird ab dem 02. Mai 2019 in allen NKD Filialen und online auf nkd.com zu einem unschlagbaren Aktions-Preis von 5,99 Euro statt bisher 12,99 Euro erhältlich sein.



Die It-Pieces begeistern in neun verschiedenen Designs: Floral verspielte Prints, Black&White- sowie Ethno-Muster wecken die Vorfreude auf die warme Jahreszeit. Ob im Urlaub an der Strandpromenade, beim Shopping in der City oder abends gestylt mit Jeansjacke und sporty Sneakern - das NKD Sommerkleid mit guter Passform sowie einem leichten, angenehmen Tragekomfort eignet sich für jeden Anlass. Accessoires von NKD wie z.B. leichte Bolero-Jäckchen vollenden das Outfit. NKD geht mit weiteren Preis-Hits in die Verlängerung des Sommers: Das Angebot an Kleidern wird in den Folgewochen stetig um zusätzliche Modelle ergänzt.



Das Unternehmen NKD



Mit insgesamt 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, einem eigenen Onlineshop sowie ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die NKD Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekoartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten.



