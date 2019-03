Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Sanochemia -1,07% auf 1,85, davor 5 Tage im Plus (6,86% Zuwachs von 1,75 auf 1,87), Lenzing -3,29% auf 89,75, davor 4 Tage im Plus (6,48% Zuwachs von 87,15 auf 92,8), Österreichische Post -2,4% auf 36,6, davor 4 Tage im Plus (9,65% Zuwachs von 34,2 auf 37,5), Telekom Austria +0,96% auf 6,32, davor 4 Tage im Minus (-6,85% Verlust von 6,72 auf 6,26), Strabag +0,17% auf 29,1, davor 4 Tage im Minus (-5,37% Verlust von 30,7 auf 29,05), BKS Bank Stamm +1,19% auf 17, davor 3 Tage ohne Veränderung , Bawag +2,3% auf 40,92, davor 3 Tage im Minus (-1,38% Verlust von 40,56 auf 40). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Biovolt (bester), Wienerberger (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Lenzing (5 ...

