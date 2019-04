Während der DAX mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche startet, gibt die E.on-Aktie etwas nach. Der nachhaltige Sprung über die 10,00-Euro-Marke lässt weiter auf sich warten. Neue Impulse sind nötig. Wenn sich E.on künftig auf Netze und Kundendienstleistungen konzentriert, sollen vor allem neue Elemente in der Energiewelt dafür sorgen. Die Hoffnung liegt auch auf der Elektromobilität - doch in Deutschland herrscht weiter Skepsis.

Den vollständigen Artikel lesen ...