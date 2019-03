Nicht nur der Blick auf die aktuelle Platzierung ist für die Einschätzung einer Aktie wichtig. Man sollte sich auch mal den langfristigen Verlauf ansehen. Außerdem lohnt die Analyse der betriebswirtschaftlichen Daten eines Unternehmens. Einerseits eine Binse, sicherlich. Andererseits kann man das in diesen ab und an stark überhitzten Zeiten nicht oft genug sagen. Vermutlich deswegen hat man sich beim Börsenmagazin "deraktionaer.de" am Donnerstag ausführlich mit der Amazon-Aktie auseinandergesetzt. ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...