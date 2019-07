Die erste Jahreshälfte ist vorbei. Die Bilanz der Amazon-Aktie fällt mit plus 26 Prozent stark aus. Eine AKTIONÄR-Analyse zeigt: Bei einer solchen Performance im ersten Halbjahr blieb das Momentum in der zweiten Jahreshälfte top. Die Anleger können sich also in den nächsten Monaten auf hohe Kursgewinne freuen.Neun Mal (ohne 2019) hat die Amazon-Aktie in der ersten Hälfte des Jahres 20 Prozent oder mehr zugelegt: 1998, 2002, 2003, 2007, 2009, 2012, 2015, 2017 und 2018. In acht Fällen ging die Rallye ...

